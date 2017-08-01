Увеличение размера пенсий с 1 августа, которое коснется примерно 14,3 млн работающих пенсионеров и составит максимум 222,81 рубля, практически ничего не изменит, заявил «Известиям» руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Василий Колташов.

Ранее сообщалось, что размер прибавки будет зависеть от уровня заработной платы пенсионеров в прошлом году. Повышение коснется пожилых людей и инвалидов, работодатели которых в прошлом году делали страховые взносы. С 2016 года в России действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Это практически ничего не изменит, 200 рублей для людей — едва заметная сумма, учитывая плату за квартиру и другие расходы. В общем, это маленький бухгалтерский эксперимент. Нужно исходить из того, что потребностей пенсионеров это не удовлетворяет. Неравнозначность проблем пенсионеров и этой прибавки очевидна, поэтому она вполне может быть воспринята как оскорбление, если ее вообще заметят», — отметил Колташов.

Он также напомнил, что курс рубля серьезно упал за последние годы , а вслед за ним примерно в полтора раза снизилась и покупательная способность пенсии.

«Политика государства, к сожалению, состоит в том, чтобы не повышать пенсию людям, которым не на что жить и приходится идти работать. Приемлемый уровень, при котором можно допустить отсутствие увеличения пенсий, на мой взгляд, начинается хотя бы с 20 тысяч рублей. А если бы они были еще больше, то хотя бы приблизились к эквиваленту, который пенсионеры внесли в развитие нашей страны», — заключил эксперт.