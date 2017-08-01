Мертвый тюлень с укусами на теле, которые, по предварительным данным, похожи на акульи, нашли в 5 км от пляжа Садовники недалеко от Холмского района. Животное погибло около трех дней назад.

Фотографии млекопитающего и образцы кожи для экспертизы местный фонд защиты животных «Зеленый Сахалин» отправил ветеринарным врачам во Владивосток, а также камчатским биологам, которые подтвердили, что укусы на теле тюленя очень похожи на акульи.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, учитывая многочисленные травмы, акул может быть несколько. Специалисты предупреждают отдыхающих на Сахалине и местных жителей о том, что море может быть небезопасно: не следует заплывать далеко от берега, акулы нападают снизу.