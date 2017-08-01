Мобильное приложение «ВКонтакте» проводит сбор и передачу данных о пользователях соцсети своему разработчику — компании Mail.ru Group.

К таким выводам пришел программист из Санкт-Петербурга Владислав Велюга, который проанализировал работу приложения и сообщил об этом в своем публичном Telegram-сообщении, пишет «Федеральное агентство новостей».

В частности, интернет-компания получает сведения об устройстве, операционной системе, местоположении, точках Wi-Fi доступа, установленных на смартфоне приложениях и ряде других пользовательских данных.

По словам представителя соцсети Евгения Красникова, «ВКонтакте» никогда не скрывала производимый сбор информации. Эти сведения необходимы для персонализации рекламного контента, оптимизации и пользовательских рекомендаций.