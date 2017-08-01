Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Тверской области, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел минувшей ночью в Сонковском районе. Груженый щебнем состав направлялся из населенного пункта Бологое в Ярославль. Для того чтобы поставить вагон на место, спасателям потребовалось 45 минут.

«К реагированию на происшествие привлекалось 22 человека и 2 единицы техники, в том числе от МЧС России 3 человека и 1 единица техники», — приводит заявление ведомства ИА «ТВЕРИГРАД».

В результате схода вагона произошла задержка пассажирского поезда № 46, следующего из Санкт-Петербурга в Иваново. Время задержки составило 40 минут.

В настоящее время движение на станции Сонково осуществляется в штатном режиме. Выясняются все обстоятельства произошедшего.