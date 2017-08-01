Площади лесных пожаров на Ямале возросли на 7 тыс. га, несмотря на дожди на западе региона. В ликвидации заняты около 900 спасателей и авиация. Ситуация в Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах остается сложной.

Сейчас в регионе действует 79 пожаров на общей площади около 53 тыс. га. Из них 26 тыс. га находятся в зоне контроля. Это пожары, которые разрешено не тушить, поскольку они не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики, передает ИА «Ура.ру».

23 июля власти Ямало-Ненецкого автономного округа во главе с губернатором Дмитрием Кобылкиным приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации с лесными пожарами. В течение суток было зафиксировано возникновение 20 природных пожаров общей площадью более 900 га.