МИД России приостановил использование посольством США дачи в Серебряном Бору и складских помещений на Дорожной улице в Москве
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Американских дипломатов лишили права пользоваться дачей в ответ на изъятие российской дипсобственности в США, которое МИД РФ назвал нарушением Венской конвенции
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Дача находится в 50 метрах от ближайшего пляжа в Серебряном Бору. В интернете немало фотографий с вечеринок, проходивших на территории комплекса
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
От американского посольства потребовали освободить дачу на Таманской улице до 12:00 мск 1 августа
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Три грузовика, микроавтобус, джип и такси вывезли с территории вещи сотрудников и мебель
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Сотрудники посольства повесили замок на ворота
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Также МИД России предложил уменьшить количество сотрудников в посольстве США в Москве и консульствах в городах РФ до 455 человек. Ранее американские власти сократили до этой цифры численность российских дипломатов в США
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Ранее власти США приняли законопроект, который ужесточает односторонние американские санкции в отношении России, Ирана и КНДР
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