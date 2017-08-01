Зарядная станция для электромотоциклов и электромобилей появилась в Томске. Создателями уникальной разработки являются резиденты из команды Xtronik, сообщили в пресс-службе Томского государственного университета систем управления (ТУСУР).

Зарядная станция имеет малую мощность, она питается от сети. В самой станции установлен преобразователь, который позволяет заряжать электротранспорт. Такой проект ТУСУРа является важным шагом на пути к созданию Smart City, а внедрение зарядных станций поможет сформировать новую экологически чистую городскую среду, отметили в пресс-службе вуза.

Предполагается, что подобные зарядные станции будут производить как для частных лиц, так и для установки в городе. Разработки будут запитаны от городской сети и оборудованы счетчиком, который отправит данные по потреблению на сайт и покажет баланс владельцу электротранспорта.

До этого в Томске не было подобных зарядных станций. В большинстве случаев электромобили заряжались от розетки в гаражах и могли перемещаться только в радиусе 50–100 км от места зарядки, сообщает ИА FlashSiberia.