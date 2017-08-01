Три полосы движения перекрыли на МКАД после ДТП с тремя автомобилями и одним пострадавшим. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла утром во вторник, 1 августа, на 78-м км внешней стороны МКАД между Ленинградским и Коровинским шоссе. Сообщается, что в ДТП столкнулись три автомобиля — два микроавтобуса и Geely, сообщает РБК. В результате ЧП один человек пострадал.

Были перекрыты три полосы движения, что привело к образованию многокилометровой пробки. Причины аварии выясняются.