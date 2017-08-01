Тела двух выходцев из России, длительный период проживавших во Франции, обнаружили в департаменте Нор на севере страны, передает во вторник газета Figaro.

По информации издания, мертвых мужчину и женщину в возрасте около 40 лет обнаружили правоохранительные органы, к которым с просьбой о помощи обратились друзья пары.

Сообщается, что пара из России проживала на территории Франции уже порядка 15 лет. Представители полиции нашли их тела в квартире. По предварительным данным, смерть наступила около 10 дней назад, следов борьбы не обнаружено. Точные причины смерти выходцев из России установит судебная экспертиза.