С дачи посольства США в Серебряном Бору в Москве выехали три грузовика, микроавтобус, джип и такси. Их загрузили мебелью и ящиками, передает информагентство «РИА Новости».

Автомобили находились на территории дачи с 7.00 мск. Перед тем как колонна покинула территорию дачи, сотрудница посольства раздала представителям СМИ визитки с контактами пресс-офиса посольства и предложила обращаться за комментариями.

Напомним, на прошлой неделе внешнеполитическое ведомство РФ сообщило, что с 1 августа лишает американское посольство права пользоваться этой дачей в качестве ответной меры на изъятие США российской дипсобственности.