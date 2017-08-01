Крепость, восстановление которой длилось почти 10 лет, откроется в Омске 4 августа, в преддверии Дня города. Работы на объекте планировалось завершить в 2016 году, но затем было решено продлить сроки до лета 2017-го.

На территории историко-культурного комплекса пройдут основные торжества в честь 301-й годовщины основания города. Изначально планировалось сдать комплекс к юбилею Омска, но из-за нерасторопности властей средства, выделенные федеральным минкультом, вовремя освоены не были, пишет РИА «Омск-информ».

Первая Омская крепость была основана в 1716 году. Она занимала 6 га и находилась на месте современной площади Ленина, на левом берегу реки Омь. Была упразднена в 1768 году, а в 80-е годы XVIII века разрушена. Строительство второй Омской крепости началось в 1768 году на правом берегу, в том месте, где Омь впадает в Иртыш. Сооружение площадью более 30 га имело четыре бастиона, три полубастиона и четверо ворот. Из ворот сохранились только Тобольские, обращенные к Иртышу.