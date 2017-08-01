Власти Казани решили отреставрировать историческую постройку в центре города. Речь идет о здании колледжа для музыкально одаренных детей при консерватории имени Жиганова.

Как говорится в условиях тендера, опубликованного на сайте госзакупок, на ремонт планируется потратить 43 млн рублей. Деньги выделяются из федерального бюджета.

От подрядчика требуется замена деревянных перекрытий на железобетонные, реставрация фасада, замена окон, крыши и дверей, ремонт сети газо-, электро-, тепло- и водоснабжения. Работы должны быть окончены к концу года.

Ресурс ProKazan.ru напоминает, что само здание было построено еще в 1890 году. Сначала его использовали как жилой дом. С 1901 по 1917 год там была частная женская гимназия Шумковой.

Музыкальная школа для одаренных детей была открыта лишь в 1960 году. Ее создателем был ректор Казанской консерватории Назиб Жиганов.