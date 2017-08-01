Следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области сообщило о том, что пропавший в минувшие выходные трехлетний мальчик был обнаружен мертвым на дне карьера в городе Тулуне.

«В ходе поисковых мероприятий … было поднято со дна водоема (бывшего карьера) в черте города Тулун тело трехлетнего мальчика, разыскиваемого с 29 июля», — заявили в пресс-службе регионального главка СК РФ, отметив также, что в поисках ребенка принимали участие более 300 человек во главе с заместителем руководителя СУ СКР по Иркутской области Михаилом Федяшевым.

Отмечается, что вероятной причиной гибели ребенка стало утопление.

Мальчик пропал в субботу, 29 июля, когда вместе с родителями и друзьями отдыхал на берегу карьера, расположенного в черте горда Тулуна. Родители обнаружили пропажу ребенка около 21:00 по местному времени и сразу же сообщили об исчезновении мальчика в правоохранительные органы.