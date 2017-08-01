Группа британских пранкеров, именующая себя email-пранкерами, разыграла ряд чиновников Белого дома.

Например, они получили адрес личной электронной почты советника по национальной безопасности Тома Боссерта, представившись зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

От лица Кушнера Боссерт был приглашен на вечеринку. Советник по национальной безопасности не смог распознать обман и сам выдал шутникам свой адрес почты.

По словам пранкера, который передал переписку телеканалу, он был удивлен, что Боссерт ответил, учитывая опыт подобных розыгрышей, сообщает «Газета.ру».

Как отмечают СМИ, один из таких розыгрышей, возможно, сыграл определенную роль в напряженности между экс-директором по связям с общественностью Белого дома Энтони Скарамуччи и экс-начальником аппарата Белого дома Рейнсом Прибусом.