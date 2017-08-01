Соединенные Штаты сообщили о заморозке активов президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвинив лидера в нарушении прав граждан и проведении незаконного голосования.

По данным американского минфина, под санкции попадают все активы главы Венесуэлы, которые находятся или могут находиться на территориях под юрисдикцией США. Помимо этого, американским гражданам запрещается заключать любые сделки с господином Мадуро.

По информации, распространившей в ряде зарубежных СМИ, Вашингтон рассматривает введение санкций против страны в целом. Ожидается, что новые ограничения коснутся прежде всего нефтяного сектора. Так, издание The Wall Street Journal пишет, что американские власти рассматривают в качестве одного из вариантов введение запрета на экспорт в Венесуэлу нефтепродуктов из США, которые используют для разжижения тяжелой венесуэльской нефти перед отгрузкой за рубеж.