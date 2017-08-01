Прокуратура Кемеровской области сообщила о том, что прокурор Новокузнецка обратился в суд с заявлением о лишении водительских прав эпилептика, который летом 2016 года на своем автомобиле врезался в группу пешеходов, переходивших дорогу.

«Управление лицом, страдающим психическим расстройством, транспортным средством создает реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда жизни и здоровью граждан. В связи с этим прокурор города обратился в Новоильинский районный суд Новокузнецка с заявлением о прекращении действия права на управление транспортом», — отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, резонансное ДТП произошло 6 июля 2016 года на проспекте Курако в Новокузнецке, когда управлявший Nissan March 28-летний мужчина проехал на красный свет, протаранил людей, пятеро из которых получили серьезные травмы, после чего врезался в стоявший на «встречке» автомобиль Toyota.

Как было установлено в результате прокурорской проверки, мужчина в момент аварии находился в эпилептическом припадке и не мог контролировать свои действия. Впрочем, тогда суд не принял решения лишить мужчину права управления транспортным средством.