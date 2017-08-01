Одного из участников беспорядков в хакасской исправительной колонии №35, которые были организованы в прошлом году, приговорили к двум годам лишения свободы.

По данным, предоставленным суду, заключенный в ходе беспорядков уничтожил часть имущества, а также баррикадировал входы и выходы в помещении. Уточняется, что в отношении остальных участников и организаторов продолжается следствие.

В июле 2016 года в исправительной колонии №35 произошел бунт заключенных. Зачинщики беспорядков требовали разрешить курение на всей территории колонии, отменить нагрудные знаки и беспрепятственно передвигаться по территории колонии. Прокуратура Хакасии не выявила нарушений прав осужденных в колонии.