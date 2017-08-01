В Казани, в центре современной культуры «Смена», 6 августа покажут документальную картину «Эми» («Amy»). Фильм рассказывает о жизни Эми Уайнхаус, шестикратной обладательницы премии «Грэмми».

Автор работы — лауреат премии BAFTA режиссер Азиф Кападия. История певицы рассказана ее собственными словами, с использованием эксклюзивных архивных кадров.

Как сообщает ИА «Татар-информ», работа была представлена Центром документального кино в Москве в рамках показов Британского Совета. Они прошли во время фестиваля британского документального кино In Focus в Казани, а также еще в пяти российских городах.