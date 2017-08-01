Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой вступило в силу с 1 августа.

Как ожидается, вступление в силу данного соглашения отменит 98% тарифов для поставщиков Украины. Наиболее выигрышными отраслями окажутся металлургия, химическая промышленность, а также производители кондитерских изделий, одежды и подсолнечного масла.

Как подчеркнули в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины, воспользоваться преимуществами либерализации торговли с Оттавой смогут в основном те украинские производители, которые уже экспортирует товары на канадский рынок, имея действующие лицензии и сертификаты.