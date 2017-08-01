Трамвай с пассажирами загорелся на улице Цвиллинга, в центре Челябинска. В салоне в момент ЧП находились шесть человек. Обошлось без пострадавших.

Как рассказали ИА «Урал-пресс-информ» в ГУ МЧС по области, возгорание возникло на крыше трамвая. Там вспыхнул электрический прибор.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии, в свою очередь, рассказали, что свидетелями произошедшего оказались двое сотрудников этого ведомства. Они и потушили пожар.

Между тем очевидцы происшествия уточняют, что пассажиры не спешили выходить из горящего салона. Якобы это объясняется повышением стоимости билета на проезд в городском транспорте.