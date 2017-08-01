Воздушные силы Киргизии получат два самолета Ан-26 Минобороны России, передает во вторник «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы генштаба ВС Киргизии.

Уточняется, что главы двух государств договорились о поставках военно-технической помощи республике суммой порядка $1 млрд в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Бишкек в 2012 году. Россия на безвозмездной основе передает Киргизии бронетанковую технику, артиллерийские системы с запасными частями, а также различные боеприпасы.

«10 августа состоится церемония передачи самолетов Ан-26 и открытия здания авиационной технико-эксплуатационной части, где будет производиться ремонт киргизской авиатехники, на российской авиабазе в городе Кант», — сообщила представитель пресс-службы Генштаба. По ее словам, в торжественной церемонии примет участие заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.