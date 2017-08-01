Правоохранительные органы самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили о том, что в результате взрыва скульптурной композиции «Они отстояли Родину» в центре Луганска в ночь на вторник никто из местных жителей не пострадал.

Сейчас на месте ЧП работают оперативники, ведутся следственные мероприятия, район оцеплен, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно о том, что около 3:00 мск в центре Луганска прогремел взрыв, перепугавший местных жителей. По свидетельству очевидцев и сотрудников правоохранительных органов, взрывное устройство было заложено под монумент скульптуры «Они отстояли Родину» в память о погибших ополченцах.

Памятный знак «Они отстояли Родину» в память о погибших ополченцах Луганской Народной Республики был установлен в сквере Памяти (бывший сквер Дружбы народов СССР) 12 марта 2016 года — во вторую годовщину провозглашения ЛНР. Автором композиции стал скульптор Виктор Горбулин.