С 1 августа в Москве открывается бахчевой сезон. Около 300 развалов бахчевых культур заработали в Москве, число точек продаж арбузов и дынь по сравнению с прошлым годом увеличилось.

Все официальные точки продаж арбузов и дынь должны быть оборудованы стендами, на которых указаны режим работы и цены на товар. Продавец будет одет в специальную форму, он обязан иметь при себе медицинскую книжку.

Кроме того, покупатель сможет потребовать жалобную книгу или товарный сертификат.