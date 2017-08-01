Работающим пенсионерам с 1 августа увеличат ежемесячные выплаты примерно на 200 рублей, передает ТАСС со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

Согласно данным ПФР, повышение выплат коснется порядка 14,3 млн пожилых людей и инвалидов, работодатели которых в 2016 году делали страховые взносы. Поясняется, что размер прибавки будет зависеть от уровня заработной платы пенсионеров в прошлом году. Максимальная прибавка может составить 222,81 рубля.

Как отмечает «Газета.ру», на данный момент в России проживает около 43 млн пенсионеров. Средний размер пенсионных выплат в текущем году составляет 13,7 тыс. рублей.