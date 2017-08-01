Гуманитарная помощь в размере 800 т пшеничной муки прибыла в северокорейский портовый город Чондин.

«31 июля сотрудники Генерального консульства России в Чондине приняли участие во встрече очередной партии гуманитарной помощи из нашей страны. На сей раз в КНДР из Находки доставлено около 800 т пшеничной муки», — сообщило посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.

Как отметили в дипконсульстве, помощь предназначена для провинций Рянган и Канвон, где из муки произведут витаминизированную смесь из злаков и печенья для детей, беременных, а также кормящих женщин.

Присутствовавший на встрече груза представитель международной организации «World Food Program» Кан Вон выразил благодарность Правительству России за щедрую помощь, оказываемую КНДР.

Ранее в июле Россия уже доставляла в Чондин 2,25 тыс. т муки.