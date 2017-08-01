В Мексике снова был убит журналист. Телерепортер канала CNR Лучано Ривера скончался после перестрелки в городе Росарито, штат Нижняя Калифорния. Об этом в понедельник сообщило мексиканское управление общественной муниципальной безопасности.

По данным расследования, Ривера был убит в понедельник в одном из местных баров. Поводом для стрельбы послужила личная ссора с другими посетителями. Преступники покинули место убийства на такси, которое повезло их в сторону границы с США. Машина и водитель такси задержаны, в салоне было найдено огнестрельное оружие.

Ривера стал девятым сотрудником СМИ, убитым в Мексике с начала года. Всего с 2000 года, по данным журналистского сообщества Мексики, в стране были убиты порядка 120 журналистов. Кроме того, было зарегистрировано около 50 случаев нападений на здания СМИ.