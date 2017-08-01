Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Николаевского района Александра Шалыгина сообщила о том, что в Хабаровском крае медведи полакомились рыбой, выпавшей из перевозившего ее грузовика на проезжую часть одной из автодорог региона. Косолапые жители леса успели съесть почти 1 т груза.

«Грузовая машина везла из рыболовецкого колхоза рыбу, и на подъеме, недалеко от Николаевска, часть груза — не больше 1 т — высыпалась на дорогу. Речки сейчас пустые, медведи учуяли запах, вышли на дорогу и всё съели», — приводит RT слова Шалыгиной.

По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел по вине водителя грузовика, который был пьян и не заметил пропажи своего груза.