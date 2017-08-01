Правоохранительные органы города Томска сообщили о задержании мужчины, который подозревается в убийстве девушка, голова которой была найдена в городском ботаническом саду, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По информации следователей, мужчина признался в совершении преступления. «(Подозреваемым) оказался 29-летний местный житель, ранее судимый за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Задержанный дал признательные показания», - говорится в сообщении СК.

Погибшая девушка пропала 29 июля, через два дня ее голову обнаружили на берегу озера в ботаническом саду Томска.