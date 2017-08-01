Большое количество осадков, которое обрушилось на Москву в минувший месяц, стало причиной задержки сроков сдачи очередного этапа работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на центральной улице города — 1-й Тверской-Ямской.

Как сообщили в пресс-службе мэра города Москвы, укладку нижнего слоя асфальта рабочие завершат в среду 2 августа.

«Работы по фрезерованию и укладке нижнего слоя асфальтового покрытия 1-й Тверской-Ямской улицы находятся на финальной стадии. Первоначально завершить данный этап проекта «Моя улица» планировалось 1 августа, однако в связи с неблагоприятными погодными условиями срок сдачи был перенесен на сутки», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что следующий этап капремонта участка улицы от Пушкинской площади до Белорусского вокзала начнется 5 августа, когда работники ГБУ «Автомобильные дороги» приступят к укладке верхнего слоя дорожного покрытия.

В столичной мэрии предупредили, в грядущие выходные, с 00:00 5 августа до 05:00 7 августа, будет полностью перекрыто движение на Тверской (от Пушкинской до Триумфальной площади), 1-й Тверской-Ямской улицах.