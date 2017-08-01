Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что «гордится» наложенными на него санкциями со стороны США.

Напомним, в понедельник правительство Соединенных Штатов ввело санкции против лидера латиноамериканской страны. Все его активы, находящиеся под американской юрисдикцией, заморожены.

Американский министр финансов Стивен Мнучин отметил, что Мадуро — «диктатор, который игнорирует волю венесуэльского народа».

Сам же президент Венесуэлы утверждает, что он не боится ни Трампа, ни его санкций. «Надо выбирать: либо вы с Трампом, либо вы со свободным миром»,— приводит слова Мадуро венесуэльское телевидение.