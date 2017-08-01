Госдепартамент США и Пентагон подготовили план поставок на Украину противотанковых ракет и другого вооружения, на который намерены получить одобрение Белого дома.

Как стало известно американскому изданию The Wall Street Journal, высокопоставленные чиновники сразу двух министерств США — внешнеполитического и оборонного ведомств, совместно разработали план, согласно которому Киев должен будет получить необходимое вооружение для обороны и «сдерживания агрессивных действий со стороны Москвы».

Официальный представитель Пентагона Мишель Балтанса заявила, что США «не исключают вариант» поставок «летального вооружения Украине». Также наличие плана подтвердил и глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис.

Как отметили в РБК, пресс-секретарь Госдепа не смогла оперативно прокомментировать вопрос о поставках вооружения.