Туристическая компания «Вектурия» объявила о приостановке деятельности из-за невозможности выполнить обязательства по договорам о реализации турпродукта в связи с ограблением и падением спроса на туры.

«ООО «Вектурия» сообщает о невозможности оказания услуг по договорам о реализации туристского продукта и приостановке своей деятельности с 28 июля 2017 года», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте туроператора.

27 августа прошлого года офис компании ограбили, что привело к значительным убыткам. Еще одной причиной приостановки деятельности, согласно заявлению, стало падение спроса на туры в 2017 году, которое «повлекло за собой недостаточность оборотных средств и приостановку работы».

Сообщается, что компанией были проданы 10 туров, которыми не смогут воспользоваться туристы. Общая стоимость тих бронированний составляет 573 тыс. руб. «Порядка 20 туристов должны за счет фингарантий получить в качестве компенсации от страховщика практически полную стоимость туров», - пояснила агентству «Интерфакс» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, ссылаясь на слова директора туроператора Ивана Букаева.