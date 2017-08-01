Джон Маккейн выразил свое мнение о сокращении числа американских дипработников в РФ. Политик обвиняет президента России Владимира Путина в нападении на государственный строй США.

Эксперты-американисты полагают, что данная мера — единственный адекватный ответ на введение санкций США.

«Число наших дипломатических сотрудников в Штатах — 455, естественно, что Кремль пытается сделать так, чтобы и в России их было равное количество», — приводит «Газета.ру» слова сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергея Кислицына.

Российский лидер Владимир Путин также отреагировал на мнение Маккейна. Он посчитал, что в ближайшее время дипломатическая ситуация не поменяется. Кроме того, президент РФ добавил, что никакие действия США не останутся без ответа.