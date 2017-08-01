Гражданин Украины Александр Акопов, работающий пилотом в турецкой авиакомпании Atlas Global, получил поддержку от российского внешнеполитического ведомства в связи с критикой, которую обрушили на него на родине из-за подозрений в «симпатии» к России.

«Поводом стала фотография в профиле Акопова в фейсбуке — изображение представляет собой коллаж из фотографий министра иностранных дел России Лаврова и летчика Акопова», — цитирует «Газета.ру» сообщение МИД РФ.

Внимание общественности Акопов привлек 27 июля, когда сумел посадить поврежденный градом пассажирский авиалайнер в аэропорту Стамбула. «Александр, то, что Вы совершили, — вне политики. Спасибо Вам за профессионализм!» — прокомментировали мастерство летчика в российском МИДе.

Однако упомянутый фотоколлаж с Лавровым в профиле пилота привлек внимание заинтересовавшихся его личностью интернет-пользователей, и многие из них сочли, что его «симпатия» к России в негативном смысле перевешивает и профессионализм, и мастерство, и проявленное мужество.

В частности, некий Сергей Наумович, называющий себя «правозащитником», написал: «Можете закидать меня камнями, но я отказываюсь переступать через свои принципы, которые касаются российской агрессии». Далее пользователь употребил непечатные выражения в адрес Акопова.

Таких комментариев набралось немало. Некоторые возмущались тем, что пилот родом из Донецка, но на его страницах в соцсетях (как и у его друзей) «нет и намека на украинский флаг».

«Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте — всегда Вам рады», — отреагировали на эту нецензурную критику в российском внешнеполитическом ведомстве.