ЮНИСЕФ и благотворительный фонд актера Джорджа Клуни выделят $2,3 млн на строительство школ в Ливане для беженцев из Сирии, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В пресс-релизе благотворительного фонда говорится, что «партнерство с ЮНИСЕФ поможет семи государственным школам предоставить возможность учиться примерно 3 тыс. беженцам, которые не смогли пойти в школу в нынешнем году».

В настоящее время в Ливане более 200 тыс. детей из Сирии не имеют возможности посещать школу.