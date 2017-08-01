МИД Кубы заявил, что в отношении Венесуэлы началась «хорошо согласованная международная операция», передает «Газета.ру».

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление кубинского внешнеполитического ведомства, цель операции заключается в том, чтобы «заставить замолчать венесуэльский народ и не признавать его волю, заставить его сдаться через атаки и экономические санкции».

МИД Кубы также подчеркнул, что ему «очень хорошо знакомы подобные интервенционистские практики».