Заявление Дональда Трампа-младшего для прессы по поводу его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой, якобы предложившей сыну кандидата в президенты США компромат на его основную конкурентку — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, было написано под диктовку.

Как утверждает газета The Washington Post, диктовал текст заявления не кто иной, как сам Трамп-старший. Именно с его подачи журналистам было заявлено о том, что Весельницкая не располагала никакими реальными сведениями о Клинтон. Кроме того, в заявлении говорилось, что сын миллиардера не рассказал ему о встрече, а значит, он был не в курсе.

Washington Post откровенно называет получившееся в итоге заявление «вводящим в заблуждение» и утверждает, что советники Трампа якобы рекомендовали ему раскрыть журналистам подробности встречи его сына с российским адвокатом во избежание скандала в дальнейшем.

По словам источников газеты, президент даже якобы склонялся к тому, чтобы последовать этому совету, но потом внезапно передумал. «План изменился», — пишет Washington Post, добавляя, что Трамп диктовал сыну заявление на борту самолета, летевшего из Германии. В результате журналистам сообщили, что основной темой беседы Трампа-младшего и Весельницкой была проблема усыновления российских детей американскими семьями.

Впоследствии заявление было опубликовано на страницах The New York Times, причем в материале особо подчеркивалось, что сын Трампа и Весельницкая не обсуждали избирательную кампанию в США.