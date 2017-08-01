Китайские астрономы показали с помощью компьютерной модели, что на планетах, где преобладает вода в твердой фазе, вряд ли появится жизнь, передает телеканал «360».

Как сообщает журнал Nature Geoscience, компьютерная модель показала, что при процессах, происходивших с Солнцем за последние 3–4 млрд лет, возможно лишь превращение в ледышку или парник.

Учитывая результаты работы, китайские астрономы усомнились в возможности возникновения жизни на открытых в последние годы экзопланетах, которые, по предположению ряда ученых, могут быть обитаемы.