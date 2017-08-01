Немецкие ученые пришли к выводу, что использованные поролоновые губки для мытья посуды представляют собой настоящие инкубаторы болезнетворных микроорганизмов — по большей части бактерий, вызывающих заболевания средней степени тяжести. Причиной такой высокой степени загрязненности являются влажная среда и постоянный контакт с загрязнителями — пищей, посудой и человеческими руками, передает N+1 со ссылкой на научный журнал Nature Communications.

В общей сложности, как подсчитали микробиологи, в кухонных губках обитают представители 35 отрядов, 73 семейств и 118 родов, а на особо загрязненных экземплярах — 25–54 миллиарда микроорганизмов в кубическом сантиметре поролона.

Наиболее опасны отдельные разновидности Escherichia coli, из-за которых возникают расстройства кишечника, и Klebsiella, способные вызвать пневмонию или менингит. При этом шире всего распространены на губках Moraxella osloensis и бактерии из рода Acinetobacter и Chryseobacterium, приводящие к развитию заболеваний средней тяжести, особенно у людей с пониженным иммунитетом.

Примечательно, что очистка кухонных губок (например, их мытье в горячей мыльной воде, нагрев в микроволновой печи или кипячение) в целом снижает количество обитающих внутри микроорганизмов, но представители отдельных видов — например, умеренно патогенные бактерии Moraxella osloensis и Chryseobacterium hominis — наоборот, множатся.