Источник в правоохранительных органах самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщил о взрыве, который прогремел в центре Луганска около 03.00. По предварительным данным, была подорвана скульптурная композиция «Они отстояли Родину», установленная в память о погибших ополченцах.

Очевидцы рассказывают, что даже в отдаленных районах от взрывной волны зазвенели оконные стекла, передает «Федеральное агентство новостей». Предположительно у памятника сработала заложенная бомба, так что речь может идти о диверсии.

Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, уточнил источник. По его словам, правоохранительные органы оперативно оцепили район, где произошло ЧП, а потом туда прибыли бригады аварийных служб для ликвидации последствий.

Тот же памятник ранее уже подвергался атаке с использованием взрывного устройства — это произошло 1 сентября 2016 года, тогда скульптура получила частичные повреждения.

Памятный знак «Они отстояли Родину» в память о погибших ополченцах Луганской народной республики был установлен в Сквере Памяти (быв. сквер Дружбы народов СССР) 12 марта 2016 года — во вторую годовщину провозглашения ЛНР. Автором композиции стал скульптор Виктор Горбулин.