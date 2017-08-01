Источник в Пентагоне сообщил, что военные специалисты США засекли подозрительную активность одной из северокорейских подводных лодок и сочли ее признаком возможного ракетного пуска.

По мнению экспертов, 30 июля уровень активности в районе верфи Sinpo был «необычайно подозрительным и беспрецедентным», передает американский телеканал CNN.

Речь идет о так называемом холодном пуске, при котором нагнетаемый под высоким давлением пар выталкивает ракету из пускового контейнера в воздух, и только после этого у нее срабатывают двигатели. Таким образом подлодка, с которой производится запуск, защищается от возгорания.

Как сообщали «Известия», источники в разведке США после недавнего теста северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты констатировали, что она в принципе способна долететь до любой точки Соединенных Штатов. В Пентагоне хоть и отказались комментировать предположения разведчиков, но подтвердили, что полет МБР в ходе испытательного пуска 24 июля был беспрецедентным по дальности.

Председатель правительства Южной Кореи Ли Нак Ён предупредил, что это испытание вывело Пхеньян за некую символическую «красную черту», до пересечения которой еще представлялось возможным мирное урегулирование ситуации с ядерной и ракетной программами КНДР.