Источники в американской разведке, комментируя состоявшийся 24 июля тестовый запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), признали, что в скором времени КНДР сможет простреливать всю территорию США и поражать любые расположенные на ней цели.

Впрочем, разведчики считают, что лидер республики Ким Чен Ын не собирается атаковать Америку, а ставит основной задачей ядерной и ракетной программ защиту своей страны от нападений, передает Reuters.

Атака США баллистическими ракетами для Пхеньяна равноценна самоубийству, и северокорейский вождь это прекрасно осознает, уверены в американской разведке.

Официальные комментарии из Пентагона по поводу предположений разведчиков не поступали, но в ведомстве признают, что испытанная недавно Пхеньяном МБР совершила полет, рекордный по дальности за всю историю тестовых пусков баллистических ракет в республике.

«Специфика нашей оценки особенная по причинам, которые, я надеюсь, вы понимаете», — пояснил журналистам представитель Минобороны США — капитан ВМС Джефф Дэвис.

Как сообщали «Известия», ранее глава правительства Южной Кореи Ли Нак Ён констатировал, что с последним испытанием КНДР достигла «критической точки красной черты», проведенной президентом США Дональдом Трампом в попытке урегулировать ситуацию на Корейском полуострове. Теперь, считает Ли Нак Ён, мирная инициатива, предложенная южнокорейским президентом, уже не может быть реализована.