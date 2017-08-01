Американские власти рассматривают возможные варианты реакции на решение Кремля сократить численность штата дипломатической миссии США в России, уравняв ее с количеством сотрудников посольства РФ в Соединенных Штатах.

«В настоящее время мы изучаем наши варианты, и, когда нам будет что сказать, мы дадим вам знать», — цитирует «РИА Новости» официального представителя Белого дома Сару Сандерс.

Как сообщали «Известия», ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн написал в Twitter, что президента РФ Владимира Путина ждет «расплата за нападение на американскую демократию» (так 80-летний политик охарактеризовал решение Москвы о симметричном сокращении штата дипмиссии США).

Маккейн заявил, что сама по себе позиция Кремля в этом вопросе его не удивляет. Напомним, российская сторона объявила о предстоящем 1 сентября уравнивании численности дипломатических представительств обеих стран (то есть об уменьшении количества сотрудников посольства США в РФ, поскольку сейчас их значительно больше, чем российских дипломатов в Вашингтоне). Эта мера стала ответом на принятый американским конгрессом закон о введении новых санкций в отношении России.