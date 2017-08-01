В ассортименте отечественного автомобильного рынка насчитывается не так уж много моделей, способных порадовать своего покупателя сверхэкономичным расходом топлива. Их рейтинг составил портал Autonews, включив в топ-10 машины, которые в городском режиме «съедают» не более 6 л топлива на 100 км пути.

В десятку вошли семь хэтчбеков, седан и два кроссовера, в том числе несколько автомобилей с дизельными моторами и один гибридный лифтбек Toyota Prius — он, кстати, оказался на первом месте (2,9 л/100 км) за счет силовой установки с бензиновым двигателем 1,8 на 98 л. с. и электромотором, которая позволяет разгоняться до 100 км/ч за 10,6 с. Обойдется сверхэкономичный гибрид в 2 млн 112 тыс. рублей.

Всерьез конкурировать с Toyota Prius не способен ни один другой автомобиль: так у хэтчбека V40 Cross Country, которому досталось второе место, уходит 4,6 л на 100 км при дизельном двухлитровым моторе на 120 л. с. Машина оснащена автоматической коробкой переключения скоростей и передним приводом, ее можно купить за 1 млн 749 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что с механикой V40 Cross Country был бы еще экономичнее, но в Россию такую модификацию не возят.

Третье место в топ-10 самых экономичных автомобилей на отечественном рынке занял хэтчбек Smart fortwo (4,9 л/100 км по городу и 3,7 л/100 км на трассе) — компактный и мощный (оснащен трехцилиндровым турбированным двигателем на 0,9 л мощностью 90 л. с.), по цене 1 млн 59 тыс. 810 рублей.

Места с четвертого по шестое делят между собой KIA Picanto, DS 3 и Nissan Qashqai (5,6 л/100 км), а с седьмого по девятое — Peugeot 2008, Mini Cooper и Citroen C4 Sedan (5,9 л/100 км). Замыкает десятку Audi A3 (6,1 л/100 км).