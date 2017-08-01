Правительственная подкомиссия по ИТ рекомендовала госорганам рассылать гражданам юридически значимые извещения в электронном виде, для чего предлагается использовать интернет-сервис, созданный «Почтой России».

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе «Почты России», граждане смогут получать уведомления мгновенно, независимо от места своего пребывания, а также оплачивать штрафы и взыскания непосредственно из электронного письма

В пилотном проекте по доставке электронных писем участвуют ГИБДД Москвы, Московской и Ростовской областей, столичные управления ФССП и Росаккредитации и мировые судьи Москвы.

Для получения уведомлений в электронном виде достаточно авторизоваться на сайте zakaznoe.pochta.ru с помощью учетной записи с портала госуслуг.

Подробнее — в материале «Известий»: «Почта России» доставит официальные e-mail от госорганов