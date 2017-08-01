С 1 августа на Дальнем Востоке вступил в силу новый визовый режим — упрощенный для граждан 18 государств (Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии). Жители этих стран смогут посетить регион, оформив визу на специализированном сайте и получив ее в электронном виде, говорится в сообщении на сайте Минвостокразвития.

Глава ведомства Александр Галушка пояснил, что новая визовая система начнет работать с двух пунктов пропуска во Владивостоке — морского и в аэропорту Кневичи. В январе 2018 года число принимающих электронные визы КПП удвоится. В результате, по словам министра, «по такой визе можно будет приехать в любой регион, на территории которого установлен режим Свободного порта» — например, на Камчатку и в Сахалинскую область.

«Не нужно посещать консульские учреждения, беспокоиться о прохождении собеседования», — отметил Галушка преимущества упрощенного визового режима.

По словам ведущего специалиста Экспертно-аналитического центра Дальневосточного федерального университета Евгения Баранова, возможность посетить Дальний Восток по электронной визе для иностранцев — одна из самых перспективных мер в развитии привлекательности региона с точки зрения туризма, культурного сотрудничества и наращивания связей в сфере бизнеса.

Эксперт считает, что в ближайший год эффект от упрощения визового режима окажется незначительным, а первые заметные результаты появятся по итогам туристического сезона следующим летом, передает ТАСС.

Как сообщали «Известия», систему выдачи электронных виз разрабатывал НИИ «Восход», который ранее создал ГАС «Выборы». Предъявить визу нового образца на границе иностранцы смогут с экрана смартфона или любого другого электронного носителя, позволяющего вывести на экран изображение.