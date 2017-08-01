Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина возобновит карьеру после рождения ребенка.

«Я обязательно вернусь в синхронное плавание, но сроки пока загадывать не хочу. Сейчас у меня несколько иные цели», — рассказала Ромашина «Известиям».

По словам президента федерации синхронного плавания России Алексея Власенко, спортсменка намерена выступить на чемпионате мира по водным видам спорта-2019 в Кваджау и поехать на Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

«Присутствие такой великой спортсменки поможет нашей команде на предстоящих крупных стартах», — рассказал «Известиям» Власенко.

Светлана Ромашина является двукратной олимпийской чемпионкой, а также обладательницей множества наград чемпионатов мира и Европы в дуэте с Натальей Ищенко.

Подробнее — в материале «Известий»:

Светлана Ромашина возобновит карьеру к чемпионату мира 2019 года