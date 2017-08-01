МИД пригласил в Россию украинского пилота Александра Акопова, которого на Украине подвергли критике из-за симпатии к России, сообщает «Газета.ру».

Поводом для критики стала фотография в профиле Акопова в Facebook, которая представляет собой коллаж из фотографий главы МИД России Сергея Лаврова и самого летчика.

«Александр, то, что Вы совершили, — вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте — всегда Вам рады», — говорится в сообщении МИД РФ в Facebook.

Акопов 27 июля посадил в Стамбуле попавший под град авиалайнер, стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за множества трещин. На борту в момент посадки находились 121 пассажир и шесть членов экипажа.