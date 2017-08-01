Высокопоставленные американские чиновники утверждают, что Госдеп и Пентагон совместно разработали план поставок противотанковых ракет и другого вооружения на Украину. Белый дом якобы не в курсе их предложений и оценку им, соответственно, пока не давал, пишет Wall Street Journal.

Оружие, которое оборонное и внешнеполитическое ведомства США предлагают передавать Киеву, характеризуется как оборонительное и способное в первую очередь «сдерживать агрессивные действия со стороны Москвы». Речь идет не только о противотанковых ракетах, но и о ракетных комплексах Javelin. Кроме того, источники в Вашингтоне допускают поставку Украине американских средств противовоздушной обороны (ПВО).

Противотанковые ракеты Госдеп и Пентагон считают целесообразным разместить в тех районах, где «украинские войска находятся вдали от передовой линии фронта», чтобы «ограничить риски эскалации» и снизить вероятность критики в адрес киевских властей за то, что американские поставки могут спровоцировать «наступательные действия».

При этом официальный представитель Минобороны США Мишель Балданса не исключила, что в дальнейшем Украина может получить и «смертоносное оборонительное оружие». По ее словам, глава Пентагона Джеймс Мэттис поддержал план поставок, но предупредил, что в случае ненадлежащего использования американского оружия на Украине техническая помощь может быть отозвана, передает «Федеральное агентство новостей».

Источники WSJ в Вашингтоне и Киеве считают, что окончательное решение по вопросу о поставках будет принято через несколько месяцев: вначале все условия должны быть согласованы с Белым домом, а принципиальная позиция президента США Дональда Трампа по этому вопросу до сих пор остается неясной.