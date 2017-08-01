Группа евродепутатов планирует обратиться к Европейской комиссии (ЕК) с просьбой воспрепятствовать распространению неонацистских настроений в странах Прибалтики.

Об этом «Известиям» рассказали дипломатические источники в Европарламенте, знакомые с процессом подготовки документа, а также заместитель председателя комитета ЕП по взаимоотношениям с Россией Йиржи Машталка.

По данным источника, со стороны ЕС могут быть введены ограничения в адрес целых государств, правительства которых не принимают адекватных мер для борьбы с нацистской идеологией.

Как заявил «Известиям» Машталка, прибалтийские страны также могут быть лишены финансовой поддержки из европейских фондов.

Подробнее — в материале «Известий»:

Еврокомиссии предложат наказать Прибалтику за фашизм